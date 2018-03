Palermo, le “lamentazioni” dell’arcivescovo Lorefice alla conferenza “progetto educativo antimafia”

🔊 Ascolta l'articolo

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, al cinema Rouge et Noir di Palermo, a margine della conferenza del progetto educativo antimafia 2017-18 promosso dal Centro Pio La Torre dal titolo: “Il ruolo della Chiesa di Papa Francesco nel contrasto alle mafie, alla corruzione, alla povertà e alle diseguaglianze sociali” ha fatto alcune dichiarazioni, esprimendo il suo parere a proposito di alcuni temi scottanti, quali immigrazione, elezioni, distanza della politica dal cittadino, povertà:

“Nei confronti dell’immigrazione dobbiamo essere lucidi. Alcuni temi come questo possono essere cavalcati con altre intenzioni, altre finalità e altri interessi. Non possiamo dimenticare che sul volto di ogni uomo c’è il nostro. Se noi ci relazioniamo con l’altro partendo dal colore della pelle o dalla cultura abbiamo perso il cuore di ogni convivenza umana”.

“E’ chiaro che dal voto di domenica che ha visto in Sicilia un exploit del M5S emerge un malcontento su cui e’ necessaria una presa di coscienza. Bisogna adesso verificare se si riesce a saper vivere in pienezza l’istanza di cambiamento e a dare risposte che guardino realmente ai bisogni della gente”.

“Una politica distante” dai bisogni della gente “diventa ‘cortile'”, pettegolezzo. “Tra la gente c’e’ sofferenza”, in alcuni casi “si vive in uno stato di povertà avanzata. L’Italia e’ in ginocchio e di queste cose bisogna prendersi cura”.

“Chi e’ ai vertici delle istituzioni deve esprimere una esemplarità di vita”.

“C’e’ tanta gente che vive di stenti con pensioni che non bastano per comprare il necessario – ha aggiunto Lorefice -. Oggi più che mai chi riveste un compito istituzionale deve avere maggior consapevolezza, essere un punto di riferimento e dare una testimonianza di vita”.

