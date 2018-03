🔊 Ascolta l'articolo

Incendio all’hotspot di Lampedusa. Il rogo, fortunatamente, non ha causato feriti e danni gravi alla struttura. L’incendio e’ partito dal piano superiore del primo padiglione. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. A Lamepdusa sono ospitati attualmente circa 150 migranti. (ITALPRESS).

