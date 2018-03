Milan al tappeto con l’Arsenal  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il Milan finisce al tappeto in casa contro l’Arsenal nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I ‘gunners’ si impongono per 2-0 a San Siro e mettono un’ipoteca sul passaggio del turno. La squadra di Wenger sblocca il risultato al quarto d’ora con un destro di Mkhitaryan che, complice una deviazione di Bonucci, inganna Donnarumma.

Il raddoppio arriva nel recupero prima dell’intervallo con la firma di Ramsey, che sfrutta l’ottimo assist di Ozil e mette a sedere anche il portiere rossonero prima di depositare in porta. Nella ripresa il Milan prova almeno ad accorciare le distanze, ma il gol non arriva. Ora alla squadra di Gattuso servirà un’impresa nella sfida di ritorno in programma a Londra il 15 marzo.

