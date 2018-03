🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Nessun ‘6’ al concorso di oggi del Superenalotto. Questa la combinazione vincente: 22-50-52-65-66-89. Numero Jolly: 57. Superstar: 69. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del ‘6’ sarà di 111,5 milioni di euro.

