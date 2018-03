Ragusa, a bordo del camion 330 Kg di marijuana, manette a due corrieri

🔊 Ascolta l'articolo

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato, a Ragusa, due corrieri che trasportavano a bordo di un camion 330 chili di marijuana. La droga, per un valore di oltre 3 milioni di euro, e’ stata trovata nascosta in una intercapedine appositamente ricavata nel vano di carico. In manette sono finiti Massimo Battaglia, 39 anni, di Comiso, e Carmelo Incardona, 53 anni, di Scicli, entrambi residenti a Vittoria. Battaglia dovra’ rispondere anche di detenzione illegale di un fucile, risultato rubato in provincia di Ragusa. (ITALPRESS)

