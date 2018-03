🔊 Ascolta l'articolo

Tre autobus della Ferrovia Circumetnea sono stati distrutti da un incendio divampato nel piazzale del deposito della Fce di Paterno’, nel catanese. Dai primi riscontri dei vigili del fuoco le cause sarebbero accidentali. Indagini in corso. (Ftb/Adnkronos)

