Arriva Pierobon dal Veneto, l’uomo della provvidenza. Per i rifiuti. Alberto Pierobon e’ il nuovo assessore dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilita’ della Regione siciliana. La sua nomina e’ stata ufficializzata nel pomeriggio all’Ars. Pierobon, 57 anni, veneto d’origine, e’ stato indicato dall’Udc per raccogliere l’eredita’ del dimissionario Vincenzo Figuccia e affrontare l’emergenza rifiuti in Sicilia.

"Porgiamo i nostri piu' sinceri auguri ad Alberto Pierobon – ha dichiarato il presidente nazionale Udc, Antonio De Poli – per il suo nuovo incarico, certi che sapra' mettere in campo la sua esperienza in un settore che ben conosce. Una scelta importante quella indicata dall'Udc per sollevare la Sicilia dall'annoso problema dell'emergenza rifiuti. Siamo certi che i tanti anni di esperienza di Pierobon, gia' sub commissario alla raccolta differenziata per la Campania, possano contribuire a dare una svolta. Sono necessari responsabilita', impegno e competenza per migliorare la qualita' dei servizi del nostro Paese".

