Portopalo, donna maltrattata dal marito. Intervengono i carabinieri

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia alla vigilia della Festa della donna, che si celebra l’8 marzo. I carabinieri questa volta sono intervenuti a Portopalo di Capo Passero, nel siracusano, su richiesta di una donna che si era dovuta allontanare da casa poiche’ vittima dell’ennesimo episodio di violenza e minaccia da parte del marito. La donna, che inizialmente si era rivolta alla propria suocera per avere assistenza, non ha poi accettato le cure dei sanitari giunti sul posto con un’ambulanza del 118. Alla vittima i carabinieri hanno consigliato di presentare una denuncia per i maltrattamenti subiti in seguito alle frequenti liti con il marito. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.