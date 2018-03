Ciclismo, Tirreno-Adriatico, Caruso prima maglia azzurra

🔊 Ascolta l'articolo

La Bmc ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico, una cronometro a squadre di 21,5 chilometri con partenza ed arrivo a Lido di Camaiore. Con il crono di 22’19”, alla media di 21,5 Km/h, la formazione americana ha preceduto di 4″ la Mitchelton-Scott e di 9″ il Team Sky. Il 30enne siciliano Damiano Caruso indossa la maglia azzurra di leader della classifica generale. “Questa e’ sicuramente una delle mie corse preferite – ha detto Caruso – E’ la terza volta consecutiva che vinciamo qui con la Bmc. Senza Richie Porte e’ stato piu’ difficile vincere oggi e sara’ piu’ difficile per il team conquistare la classifica finale, adesso potrei essere io il leader. Sto bene. Non so quanto le condizioni del vento siano cambiate tra la nostra prova e quella del Team Sky. So solo che abbiamo spinto a tutta fino alla fine, ed ecco il risultato. Siamo molto contenti”. Domani la seconda delle sette frazioni della corsa italiana del World Tour, la Camaiore-Follonica di 167 chilometri. (ITALPRESS)

