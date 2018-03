Società: da G-Rough una card che chiama a raccolta gli artisti della Capitale  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

G-Rough, una struttura di suites ‘unconventional e luxury’ lancia la G-Community, una card esclusiva che chiama a raccolta rappresentanti del mondo dell’artigianato, della moda, dell’arte, del cinema, dell’imprenditoria, del design per condividere con loro eventi che portano alla luce la Roma nascosta, lontana dai circuiti turistici ordinari.

Un’idea di ospitalità innovativa che è stata presentata nel corso dell’evento ‘Be-G Night’ alla presenza di molte celebrities fra le quali l’attore e regista Brando De Sica, le showgirls Cristina Quaranta, Samantha Dell’Acqua e Sabrina Marinangeli, l’ex calciatore Felice Centofanti, l’imprenditore Gabriele Salini, Alessandro Cattedra, il banchiere Nur Puri Purini e Paola Tallarino. A ciascuno di loro e a tutti gli invitati è stata consegnata la card gratuita che darà la possibilità di prendere parte a happenings e iniziative organizzate durante l’anno con lo scopo di integrare sempre di più la Community nel contesto locale.

In questa particolare occasione le note blues della band ‘The Power Shakers’ sono state la colonna sonora della serata. La tappa successiva è stata quella del ‘Bizarre Bazar’ una stanza completamente dedicata all’esposizione di oggetti d’arte, di design e di arredo realizzati da artisti e artigiani che sono legati all’universo di G-Rough da collaborazioni passate o progetti futuri e fanno quindi parte del G-Neighboorhood.

Una vera e propria Wunderkammer dove gli ospiti hanno potuto ammirare le coperte e le tappezzerie trasformate in opere d’arte dall’artista Guendalina Salini, textiles dipinti a mano da Zazie Gnecchi Ruscone, i vasi in ceramica di Olivia Monti Arduini e le sculture di Emiliano Maggi, una particolarissima aragosta di Giuseppe Ducrot e le opere in ottone di Paolo William Tamburella.

Non è mancato inoltre uno spazio dedicato agli accessori fashion firmati da vari designers a partire da Luca Gnecchi che ha realizzato una speciale capsule collection di occhiali da sole LGR per G-Rough, Cosima Bucarelli famosa per i suoi gioielli e le sue babbucce ed Etiqueta Latina con i suoi cappelli ispirati al tradizionale copricapo ‘Toquilla’ ecuadoriano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.