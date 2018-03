🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Grazie per tutto quello che ci hai dato”. Si chiude con questa frase il tributo che la Fiorentina ha dedicato attraverso un filmato al suo capitano Davide Astori, la cui camera ardente è stata aperta nel pomeriggio al Centro tecnico federale di Coverciano.

“Per sempre con noi Asto” è la didascalia del video che, dagli allentamenti ai gol, passando per le immagini di chi ha voluto lasciare commosso una dedica – via social o davanti allo stadio – al giocatore deceduto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo, è stato pubblicato sul profilo Facebook della società viola.

Accompagnato dalle note del brano ‘Terra Degli Uomini’, quando Jovanotti canta la frase “son sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni”, nel filmato appare l’immagine di Davide Astori che ride, durante una conferenza stampa. Il sorriso che tutti coloro che lo hanno conosciuto porteranno per sempre nel cuore.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.