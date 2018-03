Fa irruzione con un’ascia, paura in Comune 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Momenti di panico in tarda mattinata nei locali dell’Assessorato delle Politiche Sociali del Comune di Cagliari. Un uomo di 48 anni, pluripregiudicato, è entrato nei locali dell’Assessorato, in via Nazario Sauro, chiedendo di parlare con un impiegato. Alla risposta del vigilante, che gli ha detto che gli uffici erano chiusi, ha estratto un’ascia di circa 50 centimetri che teneva nascosta tra gli abiti ed ha minacciato la stessa guardia che comunque è riuscita ad allontanarlo.

L’uomo però, sempre con l’arma bianca in mano, si è scagliato contro gli arredi, distruggendoli, poi è riuscito a scappare per le vie limitrofe. Subito sono scattate le ricerche da parte di carabinieri e polizia: il 48enne questa sera si è costituito. A quanto ha riferito alla polizia, era “esasperato dalla burocrazia” perché aveva fatto la domanda per il Reis, senza ottenere risposta.

