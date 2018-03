Higuain e Dybala in campo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Higuain e Dybala? Giocano tutti e due, quindi…. Higuain ha fatto degli allenamenti differenziati, ha partecipato da due giorni con la squadra, quindi è a disposizione, pronto per giocare, così come Dybala che ha recuperato bene dalla partita con la Lazio, è un ragazzo di 24 anni. Poi domani è una partita talmente importante, talmente bella da giocare che anche se uno ha meno condizione fisica sicuramente fa la prestazione”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presentando la sfida di Champions di domani con il Tottenham. “Douglas Costa? Dybala e Higuain sì, Douglas Costa ho detto può darsi. Può darsi che giochino tutti e tre insieme. Quei tre sono e quei tre facciamo giocare. Magari tolgo un centrocampista….”.

