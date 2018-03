M5S: “Nessuna lista di 10 punti”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Smentiamo, come riportato da alcuni organi di stampa, che ci sia una lista di 10 punti programmatici da proporre agli altri partiti. C’è invece un programma elettorale, pubblico e trasparente, votato da quasi 11 milioni di cittadini”. Lo precisa la comunicazione M5S.

“Come ribadito dallo stesso capo politico Luigi Di Maio, il M5S è aperto al dialogo con tutte le forze politiche che saranno presenti in Parlamento. Non c’è alcuna attenzione particolare verso una o l’altra forza. Il nostro programma contiene delle proposte specifiche, che siamo pronti a discutere con tutti” sottolinea la comunicazione M5S, smentendo quanto riportato da alcun organi di stampa secondo cui i 5 Stelle sarebbero propensi ad avviare un dialogo con il Pd per la formazione del nuovo governo.

DI MAIO SUL PREDELLINO – Per Di Maio oggi c’è stato un bagno di folla ad Acerra. Il leader del M5S ha fatto tappa in Campania per festeggiare il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle nel suo collegio. Prima dell’appuntamento in Piazza G. Leone nella ‘sua’ Pomigliano d’Arco, in programma alle 20.30, Di Maio ha salutato i cittadini di Acerra. In un video postato su Instagram si vede il candidato premier pentastellato salire sul predellino del suo pulmino per salutare la folla, prima di ricevere l’abbraccio caloroso dei suoi sostenitori.

