Mimmo Scilipoti critica composizione liste FI in Sicilia

“Coloro che hanno compilato le liste dei candidati, in vista delle ultime elezioni politiche, farebbero bene a rendere conto delle proprie scelte all’ufficio di presidenza di Forza Italia. Il modesto risultato elettorale, ottenuto soprattutto in Sicilia, deriva dalle scelte discutibili operate. Sarebbe opportuno quindi convocare una riunione urgente, dei vertici della nostra realta’ politica, volta a definire la corretta collocazione delle risorse umane nei vari territori”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Scilipoti Isgro’. (ITALPRESS).

