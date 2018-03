Agroalimentare, Coldiretti: “Via aranciata senza arancia”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Dopo 60 anni storico stop alle aranciate senza arancia per l’entrata in vigore del provvedimento nazionale che innalza dal 12% al 20% il contenuto di succo d’arancia delle bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino”. Lo sottolinea la Coldiretti in occasione dell’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 161 del 30 ottobre 2014 che scattano dal 6 marzo. “Un risultato straordinario per agricoltori e consumatori”, sostiene la Coldiretti, che consiglia di “verificare nelle etichette delle aranciate l’effettiva presenza di un contenuto in succo minimo del 20% poiche’ la norma prevede che le bevande prodotte anteriormente alla data di inizio dell’efficacia delle disposizioni possano essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte”. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.