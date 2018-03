Salvini: “Pronti ad accogliere la sinistra”  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

“Se verremo chiamati, siamo pronti. Non facciamo accordo partitici o politici, noi abbiamo un programma, chi condivide programma, chi ci sta bene. C’è una tradizione di sinistra che non vota o che guarda alla Lega e cercheremo di raccogliere queste forze”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini in un punto stampa a Palazzo Lombardia a Milano con Roberto Maroni e Attilio Fontana.

PREMIER – Interpellato su un possibile passo indietro sulla premiership in caso di formazione di un governo di centro destra, Salvini afferma: “”Ho fatto una campagna elettorale in lungo e in largo per Salvini premier, ci hanno dato 12 milioni di voti come coalizione, 5 milioni alla Lega e poi mi dicono cosa fai, ti scansi? No”.

EUROPA – Ai cronisti che gli chiedono se l’Europa debba temere un governo del centro destra il leader della Lega risponde secco: “No. Semmai gli italiani hanno temuto l’Europa negli anni passati”. “Noi andremo in Europa a cambiare regole che hanno impoverito italiani”.

RENZI – Poi arriva la stoccata all’ex premier: “Renzi è vittima della sua arroganza. Peccato, perché c’è una tradizione di sinistra che non vota o che guarda alla Lega e cercheremo di raccogliere queste forze”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.