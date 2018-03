Aereo russo si schianta in Siria  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un aereo da trasporto militare russo Antonov-26 si è schiantato in Siria mentre era in fase di atterraggio alla base russa di Hmeymim. Tutte le persone che erano a bordo, 26 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, sono morti, ha reso noto il ministero della Difesa.

L’incidente è stato “molto probabilmente causato da un guasto tecnico”, ha precisato il ministero della Difesa sottolineando che “non è stato registrato alcun attacco contro l’aereo”. La Russia ha perso 44 militari e nove aerei in Siria, oltre a un numero imprecisato di contractor.

