Traffico di esseri umani, condannato scafista

🔊 Ascolta l'articolo

I carabinieri hanno arrestato il cittadino egiziano Mohammad Abdal Rahman, 38 anni, ospite del Cara di Mineo, in provincia di Catania. L’uomo e’ stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale etneo.

Lo straniero l’8 luglio del 2015 era stato fermato e arrestato, insieme ad altri scafisti, mentre su un barcone di 25 metri trasportava 285 migranti provenienti dall’Africa e diretti al Porto di Catania. Condannato per favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina dovra’ scontare in carcere la pena di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione. L’arrestato e’ stato accompagnato nel carcere di Caltagirone.

(ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.