Palermo, paura per crollo di calcinacci dal balcone, intervento dei vigili del fuoco

Crollo di calcinacci e piastrelle da un balcone al primo piano di un palazzo in via Dante, a Palermo. A lanciare l’allarme e’ stato un passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. I calcinacci sono finiti proprio davanti all’ingresso della banca Intesa Sanpaolo. Non ci sono feriti. La strada e’ stata chiusa al traffico e l’edificio messo in sicurezza.

