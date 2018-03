Palmares a Pietro Navarra, il miglior risultato del centrosinistra in Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

“Avevamo un obiettivo: conquistare il seggio al proporzionale, ed e’ arrivato. La performance della nostra Circoscrizione e’ stata la migliore in Sicilia del Centrosinistra e, di questo, sono certamente molto soddisfatto. Un ringraziamento, in tal senso, va anche a Beppe Picciolo e Gianpiero D’Alia per il contributo che sono stati in grado di fornire. A livello nazionale il risultato non ci premia, la sconfitta e’ chiara e deve far riflettere. Ma vogliamo cominciare proprio dal risultato di Messina per costruire una realta’ che, secondo me, ha ampi margini di miglioramento”. Lo ha detto, Pietro Navarra, eletto alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico nel collegio plurinominale di Messina. “Sapevamo – ha dichiarato – che non sarebbe stato semplice e che questa elezione nascondeva insidie e avrebbe potuto riservarci sorprese, nonostante la bonta’ del nostro progetto e i risultati raggiunti dai Governi Renzi e Gentiloni. Risultati che in Sicilia non si sono concretizzati come in altre parti del Paese a causa di un Governo regionale fallimentare, con una guida del tutto inefficace e che ha prodotto un disagio diffuso che si e’ riflesso sia nelle elezioni di novembre che oggi. A livello nazionale il principale errore e’ stato il continuo litigio interno, dal referendum in poi, che non ha semplicemente spaccato il Pd, ma ha distratto gli elettori dalle tante cose buone fatte”, aggiunge Navarra. (ITALPRESS).

