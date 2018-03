Amatrice incorona Pirozzi  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della Regione Lazio, vince nella sua Amatrice. Se infatti a livello regionale il primo cittadino del comune terremotato, quando sono state scrutinate 2.669 sezioni su 5.285, si attesta al 4,6%, nel comune di Amatrice, dove sono state scrutinate tutte le sezioni, è il candidato che ha ottenuto più voti.

Addirittura vola al 53,12%, staccando di gran lunga sia il candidato di centrosinistra Nicola Zingaretti, fermo al 16,39%, che il candidato di centrodestra Stefano Parisi al 15,45% e la candidata pentastellata Roberta Lombardi al 13,44%. Nel vicino comune di Accumoli, invece, ha la meglio Zingaretti al 33,11% superando Pirozzi fermo al 30,86%.

