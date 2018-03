Rubata statuetta dell’Oscar  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Si è approfittato di un momento di distrazione. Ha visto la statuetta sul tavolino e l’ha rubata. Come riferisce il magazine Variety l’uomo ha portato via il premio, conquistato dall’attrice Frances McDormand per l’interpretazione da protagonista in ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’. Confondendosi tra gli invitati, ha agito durante il Governor’s Ball, il party che è andato in scena nell’omonima sala nei pressi del Dolby Theatre di Los Angeles. Non appena è scattato l’allarme, è stato raggiunto e arrestato. L’Oscar è stato restituito alla legittima proprietaria.

