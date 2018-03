Istituto Cattaneo, le “armi” dei vincitori, spinta antisistema

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La partecipazione elettorale sostanzialmente stabile rispetto al 2013 (e questo lo si sapeva) e pur confermandosi il centro-nord come la zona geografica con la più alta partecipazione, le elezioni del 2018 segnano la ‘riscossa’ del Sud, con una tenuta che è forse una delle cause della vittoria del M5S. Sono i dati generali che emergono da uno studio sull’affluenza degli italiani alle urne, elaborato dall’Istituto Cattaneo di Bologna.

“Com’era stato ampiamente previsto – si legge nella scheda che accompagna i grafici – il dato generale dell’affluenza è risultato in diminuzione rispetto a quello del 2013 (75,2%), attestandosi al 72,9%. Si tratta del risultato più basso della storia repubblicana per una elezione politica nazionale. La tendenza resta negativa per le elezioni politiche, sempre in discesa dal 2006”.

“Tuttavia, se si confronta il dato del 2018 con quello delle altre elezioni che si sono susseguite nell’ultimo ventennio, non si può parlare di crollo, anzi. Gli elettori continuano a fare una grande differenza e a considerare il voto per il rinnovo del Parlamento decisamente più importante e decisivo di quello nelle altre elezioni in cui, al contrario, l’assenteismo tende a essere sempre più di massa: alle europee del 2014 la quota di votanti è stata inferiore al 60% (59%) e alle regionali del 2015 vicina al 50% (52%)”.

“Tutto ciò sembra avere contato poco. Il vero dato nuovo – continua l’Istituto Cattaneo – è che, pur in un quadro di forte delegittimazione della politica, gli elettori si sono espressi, mostrando di preferire la contestazione nei confronti della maggioranza di governo uscente all’apatia espressa con il distanziamento dal voto”.

La preferenza data alla Lega “consentiva di esprimere sia un voto per un partito nettamente identificato ideologicamente, sia un voto utile ai fini della formazione del futuro governo, grazie alla sua inclusione all’interno della coalizione di centro destra”.

“Per quanto riguarda poi il M5S, i micro-scandali e le défaillances amministrative – osserva ancora il Cattaneo – non hanno inciso in alcun modo sulla capacità di questa forza politica di monopolizzare il ‘nuovo’ e la spinta anti-sistema, soprattutto nel Mezzogiorno. Al contrario, la brillante campagna elettorale condotta dai cinquestelle pare aver giocato un ruolo importante nella mobilitazione dell’elettorato meridionale, scontento per l’operato del governo e, più in generale, per le condizioni di disagio sociale e difficoltà economiche che attanagliano le regioni del Sud Italia”.

“In un quadro generale di sostanziale tenuta della

partecipazione – fa notare ancora l’istituto di ricerca di Bologna – i cambiamenti più importanti si possono cogliere guardando alla distribuzione territoriale dell’affluenza. Innanzitutto, c’è stato il ritorno al voto di una parte dell’elettorato meridionale e – all’opposto – una forte diminuzione della partecipazione in alcune aree del Centro-nord”.

“Le uniche tre regioni che mostrano un arretramento dell’astensionismo nel passaggio tra 2013 e 2018 sono, infatti, tutte collocate nel Mezzogiorno: Basilicata (+1,6 punti percentuali, dal 69,5% al 71,1%), Calabria (dal 63,2% al 63,7%), e Campania (dal 67,9% al 68,2%)”.

(Ruf/AdnKronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.