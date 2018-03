La resa dei conti nel PD: Pieroni, Zanda, Rapino, Chinnici,

🔊 Ascolta l'articolo

“Sapevamo che poteva andare male. Che andasse così male ha colto di sorpresa i più pessimisti”. Così Sergio Lo Giudice, senatore uscente del Pd e fondatore della ReteDem, tra gli esclusi dalle liste di queste elezioni politiche, commenta i risultati del voto. “Certo – continua Lo Giudice, in un post pubblicato su Facebook – il contesto non era favorevole: è dall’inizio del nuovo secolo che la sinistra europea non trova più le ricette giuste per dare risposte ad un mondo cambiato né le parole per comunicare una visione del futuro”.

“Nel 2000 la Germania era governata da Schröder, la Francia da Jospin, la Gran Bretagna da Blair, l’Italia da D’Alema. Oggi – prosegue Lo Giudice – la sinistra europea è fuori dai giochi o relegata, come in Germania, a un ruolo subordinato. Andava cercata una nuova chiave per tornare a costruire consenso attorno ai valori fondanti della sinistra riformista: la giustizia sociale, l’eguaglianza, la libertà individuale”.

Una chiave, spiega il senatore dem, “che parlasse al cuore delle persone, che le aiutasse a superare le tante, nuove fragilità sociali intorno a un progetto, un’idea di futuro. Non era facile per nessuno, tant’è che nessuno in Europa ce l’ha fatta. Il Partito democratico si era costruito una posizione di vantaggio, mettendo in discussione già dieci anni fa la forma e le parole d’ordine dei partiti del Novecento e lanciando un progetto nuovo. Quel progetto, per qualche anno perseguito con fatica, non si è mai davvero realizzato”.

Renzi, dice ancora Lo Giudice, “ha provato ad archiviarlo in nome di un nuovo modello. Culto della rottamazione del passato, rapporto plebiscitario fra il leader e la massa, negazione della funzione dei corpi sociali intermedi (sindacati, categorie, lo stesso partito), omogeneizzazione del partito attorno alle posizioni del leader: sono gli ingredienti che hanno prodotto il fuoco di paglia del 40% alle europee del 2014 ed oggi il crollo al 19%. Un risultato alimentato da una pretesa di autosufficienza che ha prodotto l’umiliazione del dibattito interno, una politica delle alleanze sbagliata e una composizione proprietaria delle liste”.

Lì, sottolinea, “il Pd ha smesso di fare il Pd, un partito per sua natura plurale ed inclusivo, ed è diventato davvero, per lo spazio di una campagna elettorale, il Partito di Renzi, una proposta sonoramente rifiutata dagli elettori”. “Un insuccesso – precisa Lo Giudice – che non ha precedenti nella storia della sinistra Italiana del dopoguerra, se non in quel 16,11% del Pds di Occhetto nel 1992, in un contesto, però, in cui la somma fra Pds, Psi e Prc superava comunque il 35% dei consensi”.

Oggi, aggiunge, “di fronte al fallimento di quel modello di gestione del partito e di quella proposta politica, è evidente la necessità e l’urgenza di un cambio di rotta, a partire dalle dimissioni del segretario e da un passo indietro del gruppo dirigente che l’ha sostenuto in questa serie di forzature”. “C’è un grande lavoro da fare, insieme ai nostri partiti fratelli del Pse, per rifondare le ragioni della sinistra in Europa – conclude Lo Giudice – C’è da riaprire un cantiere del centrosinistra italiano che sappia ricostruire dal basso le ragioni dello stare insieme di chi non accetta un paese governato da Di Maio o da Salvini. C’è da ricostruire una proposta condivisa su cui creare il consenso necessario per tornare a vincere. C’è tanto da fare e dobbiamo iniziare a farlo adesso”.

Interviene anche il capogruppo del Pd al Comune di Palermo Dario Chinnici.”Prima salgono sul carro del vincitore, votando Renzi alle primarie e facendosi concedere la deroga per il quarto mandato all’Ars, e dopo, pur non avendo mai organizzato una sola iniziativa a sostegno del partito, scendono dal carro e criticano. Non è il momento di trovare capri espiatori o colpevoli, è piuttosto il momento giusto per fare autocritica e ritrovare l’unità facendo una lucida analisi del voto”.

“E’ evidente che l’esperienza del partito regionale e quella del governo regionale non abbiano portato risultati confortanti, ma siamo qui per migliorare, facendo tesoro non soltanto degli errori commessi ma anche dell’atteggiamento di chi, pensando soltanto a se stesso, punta il dito contro chi ha provato con tutte le proprie forze a limitare i danni” aggiunge.

Per Chinnici, l’ingresso del sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel Pd “ha permesso al partito di aumentare i consensi in città rispetto alle regionali ed abbiamo trovato una squadra nuova e densa di nuove energie ed entusiasmo. Purtroppo – sottolinea – non è bastato. Siamo pronti a ripartire facendo opposizione”.

Andrea Pieroni (Pd), consigliere regionale della Toscana, severo:”Attendo le dimissioni di Renzi, irrevocabili! Per il bene del Partito democratico! La sconfitta è forte, inequivocabile, traumatica! La politica giocata sul leaderismo, sui contenitori che assumono le fattezze del partito personale, implica gesti di chiarezza e di rispetto della volontà degli elettori. Nelle democrazie avanzate un leader politico che perde così nettamente non fa passare mezz’ora per dimettersi”.

“Dopo quello del 4 dicembre, questo è stato il secondo referendum sul gradimento di Renzi quale leader e possibile premier. Due sonore bocciature che rischiano di avere ripercussioni gravi sul futuro prossimo del Paese e del Partito Democratico – aggiunge Pieroni – E’ il vulnus non è stata la scissione (la cui responsabilità sta su entrambi i fronti) perché di fatto la vera scissione dal Pd l’hanno fatta gli elettori, i cittadini. Con i quali abbiamo perso la sintonia, annientando i rapporti anche con i corpi intermedi”.

“Non mi è piaciuto, lo ripeto, il modo in cui si è giunti alla definizione delle candidature, così come il fatto di accreditare a lungo l’ipotesi di larghe intese con Berlusconi. Ma forse il danno ormai era fatto, nonostante l’impegno strenuo di tanti militanti, dirigenti, amministratori e candidati che ringrazio di cuore. Ecco, da qui dobbiamo ripartire – conclude Pieroni – Da questa sconfitta, da questa caduta, pur rovinosa, si deve ripartire! ‘Solo chi cade può risorgere’ recitava il titolo di un vecchio film americano in bianco e nero. Avremmo preferito non cadere, ma guardare avanti significa avviare una fase di profondo ripensamento e di rigenerazione, nei modi, nelle proposte, nelle strategie. E nessuno deve sentirsi escluso!”

“La sconfitta del Pd in Abruzzo è chiarissima e non ci sono scusanti”. Lo dice Marco Rapino Segretario regionale del Pd in Abruzzo che aggiunge: “Da segretario regionale offro la mia piena disponibilità per ogni percorso di riflessione che il PD affronterà sia a livello nazionale che regionale”. “Il nostro è un voto, sia nell’affluenza sia nel risultato, che ci lega al trend del sud – prosegue Rapino – dove il PD in ogni regione ha perso tra 8 e 10 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2013. In Calabria siamo passati dal 22,3 al 14, in Campania abbiamo perso 9 punti, così anche in Basilicata (-9), In Sardegna – 10, in Abruzzo circa -9. Tutte regioni governate dal PD”.

“Si è votato poco tenendo conto dei candidati, perché dietro questo voto di opinione si afferma una forte disaffezione che ha ragioni profonde, soprattutto nel Mezzogiorno. Ci sarà molto da approfondire nei prossimi giorni, sapendo che non c’è un destino personale da difendere, ma ricostruire quello collettivo”, conclude Rapino.

“La decisione di Matteo Renzi di dimettersi e contemporaneamente rinviare la data delle dimissioni non è comprensibile. Serve solo a prendere ancora tempo”. Così il presidente dei senatori del Pd Luigi Zanda che poi continua: “Le dimissioni di un leader sono una cosa seria, o si danno o non si danno. E quando si decide di darle, si danno senza manovre. In un momento in cui al Pd servirebbe il massimo di quella collegialità che è l’esatto opposto dei cosiddetti caminetti, annunciare le dimissioni e insieme rinviarne l’operatività per continuare a gestire il partito e i passaggi istituzionali delle prossime settimane è impossibile da spiegare”.

“Quando Veltroni e Bersani si sono dimessi – ricorda Zanda – lo hanno fatto e basta. Un minuto dopo non erano più segretari”. (Vam/AdnKronos)

