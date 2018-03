Amazon studia un conto corrente  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un conto corrente firmato Amazon. Il colosso di Jeff Bezos sarebbe in trattativa con alcune grandi banche, tra cui JPMorgan Chase & Co., per dare vita a un prodotto da offrire ai propri clienti. E’ quanto scrive il Wall Street Journal che cita fonti vicine al dossier. Il progetto è in una fase iniziale e potrebbe anche non arrivare a diventare concreto. L’idea è di attrarre i giovani e chi non ha un conto corrente. In ogni caso, assicurano le stesse fonti, Amazon non diventerebbe una banca.

