La madre muore, lei si butta dal balcone  

Fonte: adnkronos.com

Tragedia a Mugnano nel napoletano. Nel corso di una lite tra la madre di 78 anni e la figlia di 45 anni la prima è caduta dalle scale ed è morta, mentre la seconda, sofferente di problemi psichici, si è buttata dal balcone: ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri le due avrebbero litigato nella loro casa di via Salvatore Di Giacomo e la figlia l’avrebbe spinta giù dalle scale. La 45enne è ricoverata all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.

