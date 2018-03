Lazio, Zingaretti in testa  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Rivincita Pd nel Lazio. Al crollo alle elezioni politiche nazionali replica Luca Zingaretti, candidato governatore nel Lazio, che stacca i suoi rivali Roberta Lombardi (5 Stelle) e Stefano Parisi (centrodestra). In base alla II proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) relativa alle regionali del Lazio e ai voti per i candidati presidenti Nicola Zingaretti (Pd-Insieme Zingaretti-Centro Solidale-Liberi e Uguali-Civica Zingaretti-+Europa) è al 34,4%. Roberta Lombardi (M5S) è al 31,9%; Stefano Parisi (Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia-Energie per l’Italia-Noi con l’Italia) è al 26,8%; Sergio Pirozzi (Civica Sergio Pirozzi-Lista Nathan) è al 4,8%.

