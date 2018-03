Premio fotografico Michelangelo Vizzini, parte la IV edizione con tema libero

🔊 Ascolta l'articolo

Al via la quarta edizione del Premio in ricordo dello storico fotoreporter messinese Michelangelo Vizzini: quest’anno tema libero per il concorso che si rivolge sia ai professionisti della fotografia che a dilettanti e amanti dei social network. Nella sua carriera lunga oltre 70 anni e 150mila foto, Vizzini ha immortalato fatti e personaggi della nostra storia recente e prediletto lo stile reportage, difatti il taglio “giornalistico” sarà particolarmente attenzionato dalla commissione di esperti che valuterà le foto pervenute entro il 30 aprile al link:

www.vizzinifotoreporter.it/concorsofotografico

L’iniziativa è voluta dalla famiglia con il coordinamento del nipote di “Mimmo”, Mirko Vizzini, e promossa in collaborazione con TempoStretto.it, partner ufficiale del concorso che pubblicherà sulla sua pagina FaceBook le foto in gara, Europa Due Media & Congress, associazione culturale Bimaris, Commerciale Gicap Spa (Sidis 3.0, SidisOnline e QuiConviene.it), Albertour Viaggi e Turismo, Ottica Monte, Discover Messina Sicily ed Explorer Informatica.

Si potranno inviare due fotografie scattate negli ultimi due anni. I premi, che consistono in piccole statuette di resina realizzate dal maestro Antonello Arena, sono: al primo classificato buono acquisto di 300 € (spendibile da Expolorer Informatica); al secondo, buono acquisto da 200 €; al terzo, buono viaggio da 150 € offerto dell’agenzia Albertour Viaggi e Turismo; al quarto e quinto, due tour guidati offerti da Discover Messina Sicily e chiamati “Etna – Taormina” e “Sulle Orme del Padrino”. Inoltre chi otterrà sulla pagina Facebook di Tempostretto.it più like alla foto pubblicata in gara vincerà il Premio Social che consiste in un buono dell’Ottica Monte. La premiazione si svolgerà con una cerimonia pubblica nel mese di maggio, presentata dal giornalista Massimiliano Cavaleri.

