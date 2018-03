🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un Luigi Di Maio scatenato non trattiene l’entusiasmo all’uscita della seconda proiezione.

Nel video postato dal leader M5S su Facebook, si vede Di Maio festeggiare il risultato insieme ad altri esponenti di spicco del Movimento presenti all’Hotel Parco dei Principi, tra cui il candidato ministro Alfonso Bonafede, Alessandro Di Battista e le new entry Emilio Carelli e Gianluigi Paragone.

