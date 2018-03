Boom M5S su prime pagine dei quotidiani  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il boom dei 5 Stelle campeggia sulle prime pagine dei quotidiani. Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Il Sole 24 Ore scelgono tutti il dato dei grillini per il titolo di apertura in prima mostrato durante Porta a Porta. Insieme alla performance dei 5 Stelle, due gli altri dati evidenziati: il risultato della Lega di Matteo Salvini che potrebbe superare Forza Italia e la difficoltà di comporre una maggioranza nella situazione fotografata da exit pool e prime proiezioni.

‘Vince Di Maio, Italia ingovernabile’ titola La Stampa. ‘Centrodestra avanti, exploit M5S’ è l’apertura del Messaggero. E, ancora, il Corriere ‘Exit Poll: balzo M5S, sale la Lega’ e Il Sole 24 Ore ‘M5S primo partito, Lega sorpassa Fi, crolla il Pd’.

Anche per Repubblica il risultato di M5S è la ‘notizia’ con una sottolineatura della performance negativa del partito di Matteo Renzi: ‘L’Italia dei 5 Stelle, affonda il Pd’. Per il Mattino il dato è l’assenza di una maggioranza: ‘Italia ingovernabile’.

