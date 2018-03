🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“La prima parola: grazie”. Lo scrive Matteo Salvini, segretario della Lega, sul suo account Twitter dopo i primi exit poll. Salvini ha raggiunto poco prima della mezzanotte il quartiere generale del Carroccio di via Bellerio a Milano.

