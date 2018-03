Di Battista: “Apoteosi” 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Se questi dati dovessero essere confermati, si tratterà di un trionfo del M5S, di una vera e propria apoteosi” che “dimostra che tutti quanti dovranno a venire a parlare con noi. Questa è la migliore garanzia di trasparenza per il popolo italiano”. Così Alessandro Di Battista, commentando i primi risultati delle politiche al quartier generale M5S.

“Dovranno venire a parlare con noi utilizzando i nostri metodi di trasparenza e correttezza. Questo avverrà nei prossimi giorni”.

E c’è stato un vero e proprio boato da stadio: così lo stato maggiore M5S, raccontano fonti pentastellate presenti al quartier generale allestito al Parco dei Principi, ha accolto le prime proiezioni diffuse da La7, che vedono il Movimento 5 Stelle attestarsi intorno al 33%.

