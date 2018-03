Elezioni, dati sull’affluenza alle urne fino alle 19: a Ragusa la percentuale più alta, 50,79%

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’affluenza al voto si mantiene buona. Alle 19 è stata del 58,41%, con ancora 4 ore fino alle 23:00, è verosimile che verrà superata quota 70%.

A fornire il dato definitivo, relativo a 7.958 comuni, è il Viminale. Alle scorse elezioni politiche, nel 2013, quando però i seggi erano aperti anche il lunedì, alla stessa ora di domenica aveva votato il 46,6 per cento degli aventi diritto. La più alta in Umbria (64,86%) e Veneto (64,59%). A rallentare il voto, in particolare, le disposizioni circa il nuovo bollino antifrode, ovvero il talloncino apposto sulle schede per Camera e Senato che va rimosso richiedendo a scrutatori e presidenti di seggio delle operazioni in più. Tanto che per velocizzare l’attività dei seggi nel pomeriggio i vicepresidenti sono stati autorizzati a supportare i presidenti circa le operazioni connesse proprio al bollino.

SICILIA – Ragusa è la città col più alto numero di votanti: 50,79% seguita da Messina con il 50,77%, Caltanissetta 49,79%, Siracusa 48,73%, Palermo 47,97%, Trapani 45,72%, Catania 45,40% e Agrigento 43,85%.

LOMBARDIA – In Lombardia alle 19 ha votato il 59,24% degli aventi diritto. E’ quanto emerge dai dati del Viminale. La provincia con la più alta affluenza risulta Bergamo con 63,16%, seguita da Brescia al 63,10%, Cremona con il 63,07%, Lodi con il 62,44%, Lecco con il 61,66%, Monza e Brianza con il 59,55%, Milano con il 57,66%, Varese con il 57,63%, Pavia con il 56,69%, Como con il 56,59%, Mantova con il 56,29%, Sondrio con il 52,38%.

LAZIO – Nel Lazio alle 19 ha votato il 50,89% degli aventi diritto. E’ quanto emerge dai dati del Viminale relativi a tutte le sezioni della regione. La provincia con la più alta percentuale di votanti risulta Viterbo con il 55,03%, seguita da Rieti con il 54,96%, seguita da Latina con il 51,88%, Roma con il 50,63%, Frosinone 48,43%.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.