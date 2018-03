Villagrazia di Carini, rubavano usando fiamma ossidrica. Scoperti e arrestati

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I Carabinieri di Carini, con il supporto della stazione di Torretta, sono intervenuti per un furto in una ditta di via Archimede. Gli arrestati sono P.V. 40 anni; N.M., 22 anni; C.G., 44 anni, sorpresi mentre portavano via, con una fiamma ossidrica, alcuni pezzi meccanici parcheggiati. Convalidati gli arresti, i tre sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.