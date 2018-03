“Ciao caro Asto”, il commosso saluto di Buffon  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Ciao caro Asto”. Inizia così il commosso saluto sui social di Gigi Buffon a Davide Astori, il giocatore della Fiorentina morto nella notte colpito da malore mentre si trovava in un hotel di Udine assieme alla squadra che era attesa dalla sfida di campionato contro l’Udinese.

“Difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l’unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la delicatezza per rispettare certi legami -prosegue il capitano dell’Italia e della Juventus-. Nel tuo caso, sento di fare un’eccezione alla mia regola, perché hai una moglie giovane e dei familiari che staranno soffrendo,ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una persona perbene…una grande persona perbene….eri l’espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l’altruismo, l’eleganza, l’educazione e il rispetto verso il prossimo, la facevano da padroni”. “Complimenti davvero, sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto. Il tuo folle Gigi”, conclude Buffon.

