Crollano i matrimoni in Italia, uno su due con rito civile

Crollano i matrimoni in Italia. A pronunciare la fatidica frase ‘sì lo voglio’ è il 17,4% in meno, in soli 10 anni. Le coppie che decidono di fare il grande passo nel 2016 sono più vecchie di oltre 2 anni rispetto agli sposi del 2006, meno religiose e più attente all’aspetto economico. L’evoluzione delle coppie può essere esaminata attraverso i dati dell’Istat, elaborati dall’Adnkronos. Mancanza di soldi, voglia di libertà, cambiamenti culturali, è difficile dire quali con esattezza siano le ragioni che allontanano le coppie dall’altare ma il risultato è una riduzione delle cerimonie da 245.992 del 2006 a 203.258 del 2016.

I ‘sì lo voglio’ diminuiscono non solo in termini assoluti ma anche in proporzione alla popolazione residente, passando da 4,2 ogni mille residenti a 3,4 ogni mille residenti. La decisione di prendere un impegno con un’altra persona per tutta la vita è meno legata, rispetto al passato, all’evento religioso.

Il matrimonio civile viene scelto da quasi una coppia su

due (46,9%), mentre dieci anni prima era poco più di una coppia su tre (34%), con un calo di 12,9 punti percentuali. Aspettano di più rispetto al passato, con gli uomini che in media sono 2,3 anni più vecchi (32,4 anni nel 2006 e 34,9 anni nel 2016); mentre le donne sono cresciute di 2,5 anni (29,4 anni nel 2016 e 31,9 anni nel 2016).

Variazioni rilevanti riguardano anche l’aspetto economico, con il regime in comunione dei beni che passa dal 40,9% al 27%; si tratta di un calo di 13,9 punti percentuali si soli 10 anni.

(Sim/AdnKronos)

