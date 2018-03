E morto Davide Astori, rinviate tutte le partite di Serie A

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, è morto nella notte colto da malore mentre si trovava con la squadra in un albergo di Udine in attesa della sfida di campionato in

programma oggi contro la formazione friulana. A darne notizia è stata la società viola con una nota sul suo sito in cui si dice “profondamente sconvolta” nel comunicare la scomparsa del giocatore.

Il commissario straordinario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, vista la tragedia che ha colpito il mondo del calcio con l’improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina

Davide Astori, ha deciso di rinviare a data da destinarsi le partite in programma oggi nella 27esima giornata di serie A. il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini,

d’intesa con il presidente del Coni Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Davide tra oggi e domani su tutti i campi di calcio dove sono in programma le gare delle rispettive giornate di campionato.

Un lungo e commosso applauso del pubblico

dello stadio Marassi ha accolto l’annuncio dato dagli altoparlanti della morte di Davide Astori, il capitano 31enne della Fiorentina. Anche la sfida tra Genoa e Cagliari, in programma alle 12.30, è stata rinviata. Astori ha vestito la maglia della squadra sarda dal 2008 al 2014. Grande la commozione tra i giocatori della formazione isolana che hanno appreso la notizia poco prima di scendere in campo.

“Oggi non esistono colori ma soltanto un profondo dolore. La Juventus esprime le proprie condoglianze alla

famiglia ed alla Fiorentina per la scomparsa di Davide Astori”. E’ il tweet con cui la società bianconera ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia del capitano della Fiorentina morto nella notte colto da malore mentre si trovava in albergo ad Udine assieme alla squadra per la sfida Udinese-Fiorentina che era in programma nel

pomeriggio.

“Sono sconvolto. E’ una notizia che mi ha choccato. Quando questa mattina mi ha chiamato la Fiorentina per raccontarmi l’assurda tragedia che ha colpito Davide Astori, sono rimasto allibito e senza parole. Sono stato assalito da mille pensieri, riflettuto a lungo sul dramma di un ragazzo che nel pieno della sua maturità sportiva ed agonistica scompare in una stanza d’albergo a poche ore da una partita di campionato”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo aver appreso la notizia

della scomparsa del capitano della Fiorentina.

“L’improvvisa scomparsa di Astori deve ancora una volta porre l’accento sulle necessità di controlli fisici assidui e costanti non solo per il calcio professionistico ma nello sport in generale -prosegue Malagò-. Oggi è un giorno triste per il nostro mondo e per questo ho chiesto al Commissario Straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, di invitare tutte le Leghe a far osservare un minuto di raccoglimento in tutte le manifestazioni calcistiche che si

svolgono in questa giornata. Alla famiglia di Astori, ai suoi cari e alla Fiorentina rivolgo i sentimenti più vivi di condoglianze da parte di tutto lo sport italiano”.

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e tutto il club esprimono “il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, un

bravo ragazzo, avversario forte e leale”.

“Conosco la sofferenza, quello che si sente, il dolore che si prova perché purtroppo l’ho vissuto in prima persona con lo sfortunato Antonio Puerta (il giocatore del Siviglia

morto per un arresto cardiaco nel 2007 durante una partita di Liga contro il Getafe ndr). Auguro molto coraggio ai suoi familiari, ai suoi amici e ai suoi compagni, alla Fiorentina e al calcio italiano. RIP Davide Astori”. E’ il tweet con cui il direttore sportivo della Roma Monchi ha commentato la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina.

“Un grande giocatore ma ancora di più una grande persona… quante battaglie insieme a Cagliari poi ritrovate a Roma… ancora non ci posso credere…i miei pensieri anche alla sua famiglia”. E’ il ricordo dedicato a Davide Astori dal centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, su twitter.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.