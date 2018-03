Ciclone bomba in Usa  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La tempesta di neve che ha investito la costa orientale degli Stati Uniti, che ha provocato almeno 6 vittime, tra le quali un bambino di 6 anni, ha lasciato milioni di persone senza elettricità. A provocare l’interruzione delle forniture sono stati gli alberi e i pali della luce abbattuti dalle violentissime raffiche di vento che hanno accompagnato pesanti nevicate e piogge.

I meteorologi hanno definito la tempesta un ‘bomb cyclone’ con raffiche di vento tra 100 e i 150 chilometri all’ora. Le interruzioni di elettricità hanno anche bloccato i collegamenti ferroviari tra Washington e New York.

