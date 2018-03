Botte e urla bestiali all’asilo: il video che inchioda le maestre  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Botte e urla feroci contro i bambini. Due maestre di Pordenone sono indagate per aver compiuto violenze fisiche e intimidazioni sui piccoli di un asilo e di una scuola materna della provincia. I carabinieri hanno sequestrato la struttura mentre alle due maestre è stato imposto il divieto di esercitare la professione. Per le due educatrici l’accusa è di maltrattamento nei confronti di minori. Nel corso delle indagini, i militari hanno potuto documentare una serie di episodi di violenze.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.