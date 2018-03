🔊 Ascolta l'articolo

“L’episodio di Palermo conferma che esiste una psicosi di massa che sta dilagando in tutta Italia ed anche in Sicilia. Si ha paura di quello che non si conosce perché diverso, straniero, di un altro colore”. Così, Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato, componente del Collegio del Dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti”, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Palermo, commenta con l’Adnkronos l’episodio del giovane di colore buttato fuori da un bar perché di pelle nera. “Questa degenerazione sociale è frutto dei richiami all’odio diffusi a reti unificate e dalla mancanza di efficaci politiche sociali – dice ancora Vassallo Paleologo, tra i fondatori dell’Associazione Diritti e Frontiere – Non usiamo più il termine integrazione, tra gli esclusi dobbiamo comprendere italiani e stranieri. Palermo rimane una città dove è possibile una convivenza tra diversi. A differenza di altre città del centro-nord dove quotidianamente si da la caccia ai migranti e si arriva a segnare con un marchio le case dove abitano i cittadini solidali”. L’avvocato Vassallo Paleologo opera attivamente nella difesa dei migranti e dei richiedenti asilo, in collaborazione con diverse Organizzazioni non governative. Fa parte della rete europea di assistenza, ricerca ed informazione Migreurop ed è componente della Campagna LasciateCientrare. E’ anche autore di numerose pubblicazioni in materia di immigrazione e asilo.

