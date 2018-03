Taglia le vene alla moglie malata e tenta il suicidio 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Tragedia sfiorata a Cesena, dove questa mattina un uomo ha reciso le vene della moglie di 76 anni, affetta da una patologia progressiva, per poi tentare il suicidio.

A trovarli la badante della coppia, verso le 8, quando è arrivata presso l’abitazione e ha trovato i due in una pozza di sangue. Sul luogo sono intervenuti il 118 e la polizia.

I due coniugi sono stati trasferiti all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dove sono attualmente in cura. L’uomo avrebbe scritto un biglietto ai figli prima del gesto. Sul caso ora indaga la magistratura.

