Gang di ladri romeni sgominata dai CC a Pace del Mela

Un banda di ladri romeni è stata sgominata dai carabinieri a Pace del Mela, in provincia di Messina. Le manette sono scattate ai polsi di Alexandru Daniel Moldoveanu, 27 anni; Ion Serban, 41 anni; Adrian Moldoveanu e Vali Marian Obreja, entrambi 20enni, tutti volti già noti alle forze dell’ordine e residenti a Messina.

I militari li hanno sorpresi all’interno di un capannone industriale nella zona di Giammoro mentre razziavano materiale ferroso, circa 100 prese elettriche industriali e circa 50 chili di cavi elettrici in rame. Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, che sono stati sequestrati. La refurtiva è stata interamente recuperata. Dopo le formalità di rito sono stati condotti nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. (Loc/AdnKronos)

