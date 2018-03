“Ti arresto”, Boldrini interrotta da Pappalardo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Fuori programma al comizio di chiusura di Laura Boldrini a Milano. La presidente della Camera è stata contestata dal leader del Movimento liberazione Italia, il generale in pensione Antonio Pappalardo che ha interrotto l’intervento dal palco di Boldrini minacciando di ‘arrestarla’ in quanto “donna delle istituzioni”.

“Il generale Pappalardo ha tentato di ‘arrestare’ Laura Boldrini a Milano, interrompendo la festa di chiusura della campagna elettorale – twitta il leader di Leu Grasso -. Una sceneggiata ridicola. Per fortuna la politica è un’altra cosa. Ti sono vicino, Laura. Avanti senza paura!”.

Ecco quello che è accaduto. Dopo qualche minuto di confusione, Pappalardo e i pochi seguaci sono stati accompagnati fuori dalla sala delll’Arci Corvetto di Milano e Boldrini ha ripreso la parola condannano la contestazione: “La democrazia non è una buffonata e qui siamo di fronte a una buffonata. Un uomo che non ha capito bene che cos’è la democrazia e per questo si permette di fare irruzioni così. Il clima è tale da potersi imporre in modo provocatorio intrufolandosi in posti come questo. Ma qui non c’è trippa per gatti. Hanno paura i protofascisti. E venuto qui con il suo drappello di seguaci pensando di rovinarci la festa, ma ha sbagliato”.

Pappalardo si era già reso protagonista di episodi simili. Solo ieri aveva tentato di ‘arrestare’ il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

