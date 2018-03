CC rastrellano lo Zen: 84 perquisizioni, 9 arresti, armi e droga

🔊 Ascolta l'articolo

I carabinieri hanno eseguito nel quartiere Zen di Palermo 84 perquisizioni domiciliari. L’intervento ha portato all’arresto di nove persone, al rinvenimento di 2 pistole con matricola abrasa, numerosi proiettili, piu’ di 2 kg di hashish e 1kg di marijuana, oltre a 75 kg di sigarette di contrabbando. Determinante il contributo dell’unita cinofila che ha preso parte all’operazione.

