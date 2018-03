Adnkronos Comunicazione scende in pista per ‘WinteRace’  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Adnkronos Comunicazione è al fianco della WinteRace, la più elegante gara automobilistica invernale che si tiene a Cortina dall’1 al 3 marzo, come partner per le attività media. L’agenzia Adnkronos Comunicazione da 34 anni mette a disposizione di aziende e imprese le sue specializzazioni e il know-how di tutte le realtà del Gruppo Adnkronos.

Il primo week-end di marzo è partner della WinteRace, la competizione invernale per auto storiche tra le più suggestive del panorama italiano. La sesta edizione della gara si tiene come da tradizione a Cortina D’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti.

La WinteRace vuole posizionarsi in un contesto dove si privilegiano il divertimento e l’abilità nella guida, lungo un percorso straordinariamente unico, coadiuvato da un’organizzazione attenta alle esigenze degli equipaggi e da una ospitalità a cinque stelle sostenuta dagli importanti sponsor e partner.

Per seguire i momenti più importanti della competizione è stato realizzato online, in collaborazione con la redazione Adnkronos, lo “Speciale WinteRace 2018”: www.adnkronos.com/speciali/winterace2018.

Adnkronos Comunicazione, forte di esperienze in ambito automotive, con progetti legati a brand come Continental e Isuzu, e auto classiche, come la partnership con la MilleMiglia 2015, è in grado di offrire ai propri clienti un valore aggiunto significativo anche in questo settore.

