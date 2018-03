🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sparatoria nel campus della Central Michigan University. Due morti. La polizia di Mount Pleasant, nel Michigan, è a caccia di un uomo afroamericano “armato e pericoloso”. La struttura scolastica in lockdown, dal proprio profilo Twitter, invita a mettersi al riparo e a contattare il 911 in caso di necessità.

