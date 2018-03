Palermitane all’ONU di Ginevra: donne migranti ed emancipazione

🔊 Ascolta l'articolo

Nei giorni scorsi, la presidente dello Zonta Club Palermo Triscele, Antonella Aiello, e la delegazione delle Socie, Valeria Torregrosa, Antonella Mazzara e Elena Baio, hanno partecipato al summit : “Women and Global Migration: Root Causes and innovative Solutions “ al Palais des Nations di Ginevra, organizzato dallo Zonta International con la partecipazione di M. Michael Møller, Direttore Generale dell’Ufficio dell’ONU di Ginevra, di Sonja Hönig Schough, Presidente di Zonta International e di Zonta International Foundation, del Dr. Maurizio Enrico Serra, Ambasciatore Italiano e di tanti altri illustri Esperti, europei ed internazionali, in materia di diritti umani.

Fra gli argomenti trattati: I fattori che influenzano i flussi migratori, gli spostamenti e forza lavoro: Donne migranti e la loro emancipazione nel mondo del lavoro e la Promozione dei diritti umani e soluzioni innovative.

