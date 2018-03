Palermo città metropolitana: al via manutenzione strade provinciali

🔊 Ascolta l'articolo

Il sindaco della Citta’ Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, ha decretato l’avvio dei lavori per la manutenzione ordinaria della rete viaria provinciale. Nello specifico, si legge in una nota, gli interventi riguarderanno le strade della viabilita’ del Lercarese: interventi di manutenzione ordinaria; la strada provinciale 3 di Carini, BO Foresta – Carini – BO Cavallaro: lavori di manutenzione ordinaria per la ripresa del piano viario; le strade dell’Area Metropolitana “Zona B”: interventi di eliminazione di dossi sulla sede stradale e rifacimento pavimentazione; la rete stradale del “Partinicese”: Lavori di spurgo pozzetti; le strade del territorio della viabilita’ dell'”Alto Corleonese”: lavori di manutenzione ordinaria e riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e miglioria; le strade del territorio della viabilita’ dell’Imerese: lavori di manutenzione ordinaria e riparazione di danni e dissesti ed esecuzione di opere di cautela e miglioria. Tutti gli interventi sono stati finanziati con risorse del bilancio dell’Ente. “La Citta’ metropolitana, mentre lamenta la disattenzione e la confusione normativa regionale e i tagli finanziari – dichiara il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando -, conferma il proprio ruolo di servizio delle comunita’ locali espresse dalle amministrazioni comunali con interventi manutentori di assi essenziali di collegamento”.

(ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.