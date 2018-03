Carlentini (Sr), scontro frontale due auto, 5 feriti, uno in prognosi riservata

🔊 Ascolta l'articolo

È di cinque feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa notte, sulla strada statale Sp 95 nei pressi dell’ingresso del comune di Carlentini, ove due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento si scontravano frontalmente.

Ad avere la peggio il conducente di uno dei due veicoli che, a causa delle lesioni riportate nel violento impatto veniva trasportato all’ospedale di Lentini, ove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita.

Meno gravi invece le ferite riportate dall’altro conducente e dai passeggeri a bordo dei veicoli coinvolti che se la cavavano tutti con 10 giorni di prognosi. Ai rilievi del sinistro stradale hanno proceduto i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta e quelli della Stazione Carabinieri di Lentini, coadiuvati da una squadra dei Vigili del Fuoco di Lentini, il cui intervento si rendeva necessario per l’illuminazione della zona in cui è avvenuto l’incidente automobilistico.

